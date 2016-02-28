بلدية دبي تحذر من العبوات البلاستيكية والزجاجية ذات شكل المصابيح

حذّرت بلدية دبي من تناول الأغذية والمشروبات المعبأة في عبوات على أشكال ذات طابع غريب ومنها مصابيح ضوئية أو أنابيب كريمات أو مستحضرات طبية، مشيرة إلى أنها مجهولة المصدر، ودعت إدارة سلامة الغذاء في البلدية الجمهور إلى عدم شراء الأغذية إلا من المؤسسات الغذائية المصرح بها من قبل السلطات المعنية، حيث تعتمد هذه السلطات كل المنتجات الغذائية قبل توزيعها، بالإضافة إلى الرقابة الدورية على تلك المؤسسات العاملة في الإمارة.

وأكدت الإدارة بأن هذه المنتجات غير مصرح بها من قبل السلطات الرسمية في الدولة.

وكشفت البلدية أن العبوات الغذائية المصنوعة من أية مادة كانت بلاستيكية أو معدنية يجب أن تكون ذات رتبه غذائية ومناسبة للطعام المقدم أو المحفوظ بها.

ويجب أن تكون المادة الغذائية سليمه عند استخدامها للأطعمة الحارة أو الباردة أو داخل أفران الميكروواف. ويمكن أن تستخدم عبوات على أشكال جديدة وبطريقة ابتكارية ما لم تؤدي أو تسبب لبس للمستهلك من حيث طبيعة استخدامها.

وأشارت الإدارة إلى أنها تمنع أنواعاً من الحلويات بسبب نوعية تصنيعها وشكل العلبة، سواء ما تعلق منها بتأثيرها الضار في صحة الطفل، مثل الحلويات صعبة التكسير بوساطة الأسنان، والتي تتخذ أشكالاً ترسخ عادات سيئة مثل السجائر، وكذلك التي تتخذ أشكال القنابل، أو على شكل عبوة معجون الأسنان، خوفاً من أن يشجع ذلك الأطفال على تناول المنتجات الحقيقية كمعجون الأسنان.

وتطبق بلدية دبي في مثل هذه الحالات إجراءات معتمدة من وزارة البيئة والمياه، وفقاً للوائح معتمدة متعلقة بشكل وحجم العبوات الغذائية ونسبة الخطورة فيها.

وعلى سبيل المثال يمنع تماما استخدام أغذية على شكل مستحضرات طبية أو أدوات أو مواد تخالف تعاليم الدين الاسلامي أو القيم المجتمعية والعبوات الغذائية على شكل مصابيح كهربائية ملونة يمكن أن تستخدم فقط في حالة كانت المواد المصنوعة منها مناسبة للغذاء المحفوظ بها وبطريقة لا تؤدي إلى حدوث لبس أو خلط للمستهلك أو تؤدي إلى سوء استخدام (عدم استخدام الزجاج الرقيق مثلاً في تصنيعها والذي قد يؤدي الى اصابة للمستخدم حين كسرها).

وسوء الاستخدام معناه أن يقوم الطفل باستخدام المصباح الحقيقي اذا وقع في يده أو محاولة كسره ظناً منه أنه يحتوي على مادة نافعة تصلح للاستهلاك. مثلها مثل انابيب الكريم أو المرهم أو أشكال ابر الحقن التي تحتوي على عصير أو شراب للاطفال يتناول عن طريق الفم. وبالتالي يؤدي ذلك لجرأة الصغار على استخدام هذه الادوات والمواد المسببة للخطر.

وعليه فإن الادارة لا تسمح بتدوال هذه المواد بالامارة لما قد تسببه من ضرر الا وفقا لاشتراطات ومعايير صحية.