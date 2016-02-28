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إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة

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إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة

أعلنت مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة اليوم عن نتائج جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها التاسعة عشرة التي شارك بها 1200 متسابق ومتسابقة تنافسوا في 14 فرعا من فروع الجائزة.

وقدم سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة المؤسسة شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه الدائم للجائزة والمؤسسة.

وأشار إلى أن عدد الجوائز القرآنية التي تنظمها المؤسسة يبلغ 9 جوائز ومسابقات أبرزها جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والتي تنظم على مستوى الدولة .. معربا عن شكره لجمعية الشارقة التعاونية التي قدمت رعايتها لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بدءا من هذا العام ولمدة 5 سنوات بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم .

ونوه إلى أن الدورة التاسعة عشرة من المسابقة شهدت تحديثات ابرزها تطوير فرع السنة وتحديث 5 فروع واستحداث 3 فروع جديدة بدلا من واحد فقط سابقة في فرع الاحتياجات الخاصة كما تم تطوير برنامج يحتوي على نظام تحكيم إلكتروني للمسابقة .. لافتا إلى أن حفل تقديم الجوائز سيقام خلال شهر مارس المقبل.

وتنقسم جائزة الشارقة للقرآن الكريم إلى قسمين الأول على مستوى الدولة وتضم مسابقة القرآن الكريم كاملا و20 جزءا و10 أجزاء و5 أجزاء ومسابقة السنة النبوية ومسابقة ذوي الأحتياجات الخاصة .

أما القسم الثاني من الجائزة فهو على مستوى إمارة الشارقة وتضم 4 فروع الأول فرع الأئمة والمحفظين والثاني فرع الحافظة والثالث فرع الأم الحافظة والأخير فرع المراكز الخاصة والحلقات.

يشار إلى أن عدد مراكز تحفيظ القرآن في إمارة الشارقة يبلغ 35 مركزا للذكور والإناث.
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