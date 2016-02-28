استشارى تغذية: أغلب الدجاج المسرطن بلا علامات تدل على إصابته بالمرض

ابعد عن الدجاجة كثيفة الدهون فى المؤخرة واللى عُرفها مش أحمر

"كفاية بلبلة"، هذا ما نادت به الدكتورة ملك صالح استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية، مؤكدة أن تداول مواصفات وصور لدجاج باعتباره مسرطنا، كلام غير سليم، ويحتمل الشك، فإلى الآن لم يتم التوصل لعلامات بعينها من جهة موثوقة بطبيعة الأعراض المرضية التى تظهر على الدجاج المصاب بالسرطان والذى يقال إنه ملأ الأسواق.

وأوضحت استشارى التغذية أنه رغم عدم وجود علامات تؤكد إصابة الدجاجة بالسرطان إلا أن هناك علامات لا يمكن تجاهلها تؤكد أن الدجاجة غير سليمة.

وقدمت الدكتورة ملك صالح عددًا من النصائح للامتناع عن شراء أو تناول الدجاج المسرطن أهمها:

مواصفات الدجاج

نصائح عند شراء الدجاج

نصائح لا تهملها عند طهى وتناول الدجاج

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>- الدجاج الأبيض السليم ريشه أبيض ناصع البياض، وليس مائلاً إلى الرمادى أو الأصفر.>- الدجاج الأحمر، الذى يطلق عليه البائعون مجازًا "دجاج بلدى" لابد وأن يكون أحمر العرف تمامًا.>- منقار الدجاجة يجب أن يكون أصفر.>- عرف الدجاجة البلدى الحقيقية وليست تربية المزارع يكون منتشيا ومنتصبا وواقفا.>- إذا ظهرت على الدجاج علامات اصفرار أو زرقان، لابد من التخلص منه تمامًا لأنه مريض وقد يكون مسرطنا.>- إذا وجدت الدهون الكثيرة تتدلى من مؤخرة الدجاجة، فتخلص منها فورًا لأنها مريضة.>- مؤخرة الدجاجة التى تتدلى منها إفرازات أو بواق إخراج دلالة على أنها تعانى إسهالا، وهذا من أخطر الأمراض التى تصيب الدواجن على الإطلاق.>- القونصة التى تتسم باللون الأزرق أو الأصفر وليس الأحمر المورد تخلص منها فورًا ولا تتناول الدجاجة.>وعند شراء الدواجن تنصح استشارى التغذية أنه يجب ملاحظة:>- الدجاجة النشيطة الواقفة المتحركة كثيرة الحركة، لا تختر غيرها.>لا تشترى البانيه من البائع أو من السوبر ماركت، بل اشترى دجاجة من مزرعة موثوق بها أو من مربى تثق فيه، وأطلب منه تحويلها لـ"بانيه">كما تنصح الدكتورة ملك صالح استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية بعدة أمور عند طهى وتناول الدجاج وهى:>- اسلق الدجاج وتخلص من المياه وأعد سلقها مرة أخرى.>- ابتعد عن تحمير أو شى الدجاج البانيه، فأفضل طريقة للطهى هى السلق مدة طويلة.>- اخل الدجاجة من جلدها مهما كان نوعها، وتخلص من كم هائل من الدهون والخطر.>- تحت أية ظرف لا تتناول الدجاج من خارج المنزل مطلقًا، سواء فى الوجبات السريعة أو المحلات والمطاعم.

بعد واقعة الدجاج المسرطن بالدقهلية.. نصائح علشان تفرقى بين الفرخة السليمة والفاسدة.. اشترى الدجاج البلدى بدلا من الأبيض.. وابتعدى عن المجمد.. واغسليها جيدا قبل الطهى بالماء والملح