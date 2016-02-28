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يوم هادئ بعروض جذابة في أسبوع ميلان

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الأحد 28-02-2016 02:06

مر اليوم الرابع على أسبوع الموضة في ميلان بهدوء، وقدمت فيه دور الأزياء أجمل عروضها لموسم خريف وشتاء 2017 وقد طغت النعومة والجمال على عروض هذا اليوم وإطلالاته الجذابة.
بدأ اليوم بعرض فوتيغا فينيتا Bottega Veneta فقدمت الدار ملابس شتوية جميلة بتصاميم عملية وتفاصيل أنثوية ناعمة كالتنورة المزينة بالكسرات والبدلة البيضاء العصرية التي ظهرت على منصة العرض وكانت مناسبة لإطلالات السجادة الحمراء كذلك، وقدم المصمم جيل ساندر Jil Sander مجموعته الشتوية التي ضمّت فساتين ناعمة مع العديد من المعاطف الشتوية الرائعة .
وطغى الستايل العصري بالقصات البارزة والتصاميم الجريئة على عرض ماركة فيلوسوفي دي لورينزو Philosophy di Lorenzo فقدمت مجموعةً شبابية بباقة متنوعة من الألوان والتصاميم التي ستكون خيارًا مثاليًّا لإطلالتك في الشتاء المقبل.
شاهدي ماذا قدم اليوم الرابع من عروض ميلان وشاركينا برأيك.

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سيدتي