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النيابة تأمر بدفن جثة معاون مباحث الخانكة و3 أمناء استشهدوا فى مأمورية بسرياقوس

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النيابة تأمر بدفن جثة معاون مباحث الخانكة و3 أمناء استشهدوا فى مأمورية بسرياقوس النيابة تأمر بدفن جثة معاون مباحث الخانكة و3 أمناء استشهدوا فى مأمورية بسرياقوس
صرح المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بدفن جثث معاون مباحث مركز الخانكة و3 من أفراد الشرطة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والذين استشهدوا اليوم في حادث إطلاق نار على سيارة شرطة كانوا يستقلونها أثناء قيامهم بمأمورية في قرية سرياقوس، كما أمرت النيابة بدفن جثث مواطنين توفيا بعد إصابتهما حيث تصادف مرورهما أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأشار المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة، أن النقيب محمد عزمي ما زال بالعناية المركزة إثر إصابته بطلقة نارية في الظهر أثناء الحادث ولا يمكن استجوابه.

وكشفت التحقيقات أن الضابطين وأفراد الشرطة كانوا داخل سيارة شرطة في مأمورية بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة وفوجئوا بمجهولين يطلقون عليهم الرصاص، مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم و3 افراد شرطة وإصابة النقيب محمد عزمي معاون مباحث مركز الخانكة.


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