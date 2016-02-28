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مصرع طالبة بآداب دمنهور إثر سقوطها من قطار متجه إلى القاهرة

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مصرع طالبة بآداب دمنهور إثر سقوطها من قطار متجه إلى القاهرة مصرع طالبة بآداب دمنهور إثر سقوطها من قطار متجه إلى القاهرة
شهد، قبل قليل، مزلقان كوبرى المهندس بالقرب من قرية دنشال التابعة لدائرة مركز دمنهور، حادثة مؤسفة، حيث سقطت طالبة بكلية الآداب بدمنهور من أحد القطارات المتجهة إلى القاهرة، مما أدى لوفاتها فى الحال.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، يفيد بسقوط طالبة من إحدى القطارات تدعى "صابرين عبد العظيم عبد السلام"، 21 سنة، طالبة بكلية الآداب قسم تاريخ، ومقيمة مركز إيتاى البارود، مما أدى لوفاتها فى الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

انتقل على الفور لمكان الحادث الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور، ورافق المتوفاة إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام حتى إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بدفن الجثة، ورافق رئيس جامعة دمنهور والدكتور جمال منصور أستاذ بكلية التربية، جثمان المتوفاة لمسقط رأسها بمركز إيتاى البارود؛ للمشاركة فى تشيع جثمانها إلى مثواه الأخير.


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