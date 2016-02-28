الحكم فى طعون "قضاة البيان" على إحالتهم للمعاش بجلسة 21 مارس المقبل

حدد مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، جلسة 21 مارس للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة من قضاة "بيان رابعة"، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، لاتهامهم بتوقيع بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش بطعون فى أبريل الماضى، فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر فى 14 مارس الماضى، إحالة 31 مستشارًا للمعاش من المتهمين بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

تفاصيل مذكرة المجلس الأعلى للقضاء ضد قاضى "بيان رابعة"

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