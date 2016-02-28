سقوط مسجل بحوزته 500 كيلو حشيش ببرج العرب فى الإسكندرية

أمر المستشار عبد الرحمن مقلد وكيل أول نيابة برج العرب بحبس "سالم. م" إمبراطور المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته نصف طن من مخدر الحشيش.

كشفت تحقيقات فريق نيابة برج العرب الذى ضم المستشارين أحمد العليمى ومحمود الشيخ وخالد محمود وكلاء النيابة، أن المتهم من العربان ويعد من العناصر شديدة الخطورة وكان فى طريقه لتوزيع شحنة الحشيش على عملائه وإغراق السوق بها.

حيث اشتبه كمين شرطة فى منطقة برج العرب بالإسكندرية بسيارة كان يقودها المتهم وبتفيشها عثر بداخلها على 500 كيلو حشيش فتم القبض عليه.

سقوط عاطل بحوزته 160 طربة حشيش و300 قرص مخدر بكفر الزيات