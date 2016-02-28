أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بقنا

Google+ Print
ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بقنا ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، حملة لضبط الخارجين عن القانون من حائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

أسفرت الحملة التى قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 5 قطع سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، حيث تم ضبط أحمد.ف.م، 28 سنة، عامل مركز قوص، وبحوزته 2 بندقية خرطوش وذخيرة، كما تم ضبط محمد.ا.م، 26 سنة، عامل أجرى، بحوزته بندقية خرطوش، وضبط حسين.ع، 30 سنة، عامل بمركز فرشوط، وبحوزته فرد خرطوش وفراج.ع.ع، 21 سنة، عامل أجرى، وبحوزته فرد خرطوش وذخيرة.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيقات.


>العثور على حقيبة بداخلها 2 كيلو بانجو داخل قطار بمحطة سكة حديد قنا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365