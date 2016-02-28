ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، حملة لضبط الخارجين عن القانون من حائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

أسفرت الحملة التى قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 5 قطع سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، حيث تم ضبط أحمد.ف.م، 28 سنة، عامل مركز قوص، وبحوزته 2 بندقية خرطوش وذخيرة، كما تم ضبط محمد.ا.م، 26 سنة، عامل أجرى، بحوزته بندقية خرطوش، وضبط حسين.ع، 30 سنة، عامل بمركز فرشوط، وبحوزته فرد خرطوش وفراج.ع.ع، 21 سنة، عامل أجرى، وبحوزته فرد خرطوش وذخيرة.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيقات.

العثور على حقيبة بداخلها 2 كيلو بانجو داخل قطار بمحطة سكة حديد قنا