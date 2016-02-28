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بالفيديو.. ضابط سيناء بعد زفافه: فقدت قدمى ورويت أرض الفيروز بدمائى

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بالفيديو.. ضابط سيناء بعد زفافه: فقدت قدمى ورويت أرض الفيروز بدمائى بالفيديو.. ضابط سيناء بعد زفافه: فقدت قدمى ورويت أرض الفيروز بدمائى
قال النقيب هيثم عماد طه من قوات الأمن المركزى بشمال سيناء، الذى يعالج بلندن، إثر إصابته على أرض الفيروز، عقب عقد قرانه على "مى عصام"، عبر خاصية الفيديو التفاعلى بمسجد الشرطة بصلاح سالم، بحضور وزير الداخلية وقيادات الوزارة، "فقدت قدمى الاثنين فى سيناء ورتوت أرض الفيروز بدمائى وسعيد بذلك".

وأكدت والدة العروس، أنها فى البداية كانت معترضة على ارتباط ابنتها بالضابط، حيث إنه يعمل فى سيناء، لكنها عندما تحدثت معه اقتنعت به وفخورة بارتباط ابنتها بهذا البطل.


>بالصور.. وزير الداخلية يشهد عقد قران ضابط سيناء المصاب على عروسته عبر الكونفراس بمسجد الشرطة.. العريس من لندن لعروسته: "ستظل حبيبتى ولن نهدأ حتى نهزم الإرهاب".. والعروسة ترد: "لن أتخلى عنك"
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ضابط سيناء المصاب من لندن لعروسته: لا أستطيع أن أتخيل حياتى بدونك

ننشر صور حفل قران ضابط سيناء المصاب بحضور وزير الداخلية ومفتى الجمهورية
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مصر 365

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