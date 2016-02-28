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استشهاد 4من رجال الشرطة بعد إطلاق مجهولين النار على كمين أمني بالخانكة

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استشهاد 4من رجال الشرطة بعد إطلاق مجهولين النار على كمين أمني بالخانكة استشهاد 4من رجال الشرطة بعد إطلاق مجهولين النار على كمين أمني بالخانكة

أرشيفية

استشهد 4 من أفراد الشرطة اليوم الأحد أثناء ملاحقة مجموعة من العناصر الإجرامية المشهور عنها الإتجار في المخدرات في الخانكة بمحافظة القليوبية.

واستشهد كلا من النقيب إيهاب إبراهيم جورجى، والشرطى السرى  محمد يحيى عواد عشرى ، والشرطى السرى  مفرح إبراهيم إبراهيم، والشرطى السرى رضوان عثمان رضوان.

وأطلق مجهولون  يستقلون دراجات نارية  أعيرة نارية تجاه القوة الأمنية التابعة لمباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بمنطقة عزبة عويس.

كما أسفرت الواقعة عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتكثف الأجهزة جهودها لكشف هوية الجناة وضبطهم.

 

 

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