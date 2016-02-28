ضبط موظف بمرور قنا بتهمة الاختلاس والتلاعب في قسائم التوريدات

تمكنت إدارة مباحث المرور بقنا من ضبط موظف بالخزينة بتهمة الاختلاس والتلاعب في قسائم التوريدات الخاصة بالخزينة والتربح من أعمال وظيفته.

وتلقي اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إشارة بضبط موظف بالخزينة بتهمة الاختلاس.

وكشفت التحريات ضبط المدعو ” رامي . م . ا ” 29 سنه موظف بخزينه إدارة مرور قنا بتهمة الإختلاس والتلاعب في قسائم التوريدات الخاصة بالخزينة والتربح من أعمال وظيفته وعثر بحوزته علي 2 قسيمة توريد لسيارتين وذلك بتوريده القديمه المسلمة لمالكي السيارتين بمبلغ مالي 560.60 جنيها وتوريدها وإيداعها في الخزينة بمبلغ 6.25 جنيها والإستيلاء علي فارق المبلغ و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.