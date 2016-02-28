حبس فنانة شهيرة 4أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة شقتين «للدعارة»

قررت نيابة دار السلام حبس الفنانة “غ. إ” ، 4 أيام لاتهامها بادارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ، القبض على الفنانة لقيامها بإدارة شقتي دعارة بمنطقة المعادي، وتقديم الفتيات لراغبي المتعة من الأثرياء العرب، ومعها13فتاة.

وتبين من التحريات صحة المعلومات وقيام الفنانة باستقطاب الفتيات في مقتبل الشباب وعلى قدر عال من الجمال، وأصدرت النيابة أمر ضبط واحضار للمتهمة، وتمكنت القوة من مداهمة الشقتين وضبط في الأولى 6فتيات، وبالثانية 7 فتيات، مقابل 3آلاف جنية لليلة.

يذكر أن كشفت أوراق القضية 523 جنح دار السلام، المتهم فيها ربة منزل تدعى «فاطمة أ» وشهرتها «بطة» بإدارة شقة مستأجرة رقم 9 بالطابق السادس عشر، برج رقم (أ ب) أبراج «المعادي استار» بنظام المفروش، بأن فنانة شهيرة تدير تلك الشقق للدعارة، وأنها تقوم باستقطاب عرب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة قام ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، بمداهمة الشقة، وضبط القوادة «بطة» وبالدخول شُوهد مجموعة من الفتيات يجلسن بصالة الشقة، يرقصون بطريقة مثيرة للغرائز، وبالدخول لغرفة النوم ، وُجد شاب وفتاة داخل الغرفة، كانوا يقومون بارتداء ملابسهم ويحاولون التخفي وراء الدولاب.

تم ضبط القوادة، و9 من النسوة الساقطات، و7 من رعايا احدي الدول العربية بمنطقة الخليج، وعُثر علي 6 أكياس أوقية ذكرية بداخل الغرف، كما تم العثور علي شنطة بداخلها ملابس حريمي، الي جانب كمية كبيرة من الخمور، وضبط زوج القوادة أسفل العقار.

بمواجهة المتهمين أمام رجال الإدارة العامة لحماية الآداب، اعترفوا بارتكابهم ممارسة الدعارة ، وبإحالتهم للنيابة العامة، أنكروا ما نسب اليهم من اتهامات، عدا فتاة واحدة تدعي «الآء.ط» 17 سنة، وأكدت انها تعمل في الدعارة منذ سنة، حيث فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، أمام المستشار أحمد علي وكيل النائب العام بدار السلام، عندما قررت انها تمارس الدعارة مع الرجال بمقابل دون تمييز في شقق لفنانة شهيرة بمبالغ تصل لـ3 ألأف جنيه في الساعة وأن الفنانة تمتلك 4 شقق سكنية في أبراج ستار، وأشارت أن القوادة “بطة” لها علاقة بالفنانة، وكثيرا ما تتحدث اليها عبر التليفون المحمول، وتخبرها عن وجود النسوة بشققها، وأنها شاهدتها مرتين أثناء وجودها بشقة مملوكة للفنانة لممارسة الجنس مع أحد الرجال، وهي تأخذ مبالغ مالية من رجال عرب وانصرفت سريعًا.

وفي سؤالها عن علاقتها بالفنانة، ذكرت أنه ليس هناك تعامل مباشر معها، لكن الفنانة تتعامل مع القوادة «بطة»، وأن القوادة هي التي تدير شقق الفنانة، وأضافت: “كنت معتادة الذهاب الي الشقق لممارسة الجنس مع المتواجدين بالشقة”.

وأكدت الفتاة القاصر أن الفنانة علي علم بممارسة الدعارة داخل الشقق المملوكة لها، وأنه استبان لها ذلك من خلال المكالمات الهاتفية بين الفنانة والقوادة، إلي جانب أن هذه الشقق بها صور خاصة بالفنانة، واختتمت بسردها عناوين الشقق التي تخص الفنانة.