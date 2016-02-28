انتهت - ليفربول 1-1 مانشستر سيتي.. البطولة زرقاء

عقد المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني الجديد لنادي الزمالك جلسته الأولى مع لاعبي الفريق عقب نهاية اللقاء الودي أمام السكة الحديد.

الزمالك فاز بثلاثية مقابل لاشيء في لقاء ودي أمام السكة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وعقب المباراة عقد ماكليش اجتماعا سريعا مع لاعبي الزمالك أكد لهم من خلاله "جئت هنا من أجل النجاح ولن أقبل بأي فشل".

وأكد ماكليش للاعبي الزمالك مشاهدته لتسجيلات عديدة لكل لاعب في صفوف الفريق ويعلم تماما بأنهم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وسيكرر ماكليش اجتماعه مجددا مع لاعبي الزمالك يوم الاثنين للتعرف عليهم بشكل أكبر في انتظار انتظام اللاعبين الدوليين.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر الأهلي صاحب الـ41 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس في استئناف مسابقة الدوري المصري.

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