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عبد الحفيظ لـ في الجول: عرابي يبدأ عمله.. وانضمام أبو العلا ومترجم بـ3 لغات لجهاز يول

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عبد الحفيظ لـ في الجول: عرابي يبدأ عمله.. وانضمام أبو العلا ومترجم بـ3 لغات لجهاز يول عبد الحفيظ لـ في الجول: عرابي يبدأ عمله.. وانضمام أبو العلا ومترجم بـ3 لغات لجهاز يول

يبدأ أسامة عرابي مهمته كمدرب عام في الجهاز الفني للأهلي من يوم الاثنين بحسب ما كشف عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء لـFilGoal.com.

ويستمر محمد أبو العلا مخطط الأحمال السابق بالأهلي مع الجهاز الفني، لكن بصفته أخصائي تأهيل.

وجاء التغيير في منصب أبو العلا بعد استقدام المدير الفني الهولندي مارتن يول لمايكل ليندمان الرجل الذي سيتولى مسؤولية الأحمال في الفريق الأحمر.

ليندمان سيعمل كمخطط للأحمال، في حين سيتولى أبو العلا مع طارق عبد العزيز مسؤولية تأهيل الفريق.

في الإطار ذاته أعلن عبد الحفيظ انضمام إبراهيم عبد الله للجهاز الفني بصفته مترجم مرافق لمارتن يول في القاهرة.

إبراهيم عبد الله يتحدث 3 لغات بالإضافة إلى العربية هم الهولندية والإنجليزية والألمانية.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع إبراهيم عبد الله بوصفه مترجم معتمد من السفارة الهولندية في .

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