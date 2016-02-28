أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

رئيس نيابة الخانكة: استشهاد ضابط و4 أمناء فى إطلاق نيران على سيارتهم

Google+ Print
رئيس نيابة الخانكة: استشهاد ضابط و4 أمناء فى إطلاق نيران على سيارتهم رئيس نيابة الخانكة: استشهاد ضابط و4 أمناء فى إطلاق نيران على سيارتهم
قال المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة، إن عدد الوفيات بحادث إطلاق النيران على مأمورية شرطة لضبط تجار مخدرات بالخانكة، إلى 4 أمناء شرطة وضابط.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة بالحادث وانتقلت قيادات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لموقع الحادث وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار جمال حته رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية لمكان الحادث.

- استشهاد ضابطين و3 مخبرين فى اشتباك مع خارجين عن القانون بالقليوبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365