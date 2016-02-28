رئيس نيابة الخانكة: استشهاد ضابط و4 أمناء فى إطلاق نيران على سيارتهم

قال المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة، إن عدد الوفيات بحادث إطلاق النيران على مأمورية شرطة لضبط تجار مخدرات بالخانكة، إلى 4 أمناء شرطة وضابط.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة بالحادث وانتقلت قيادات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لموقع الحادث وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار جمال حته رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية لمكان الحادث.

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