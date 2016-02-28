ميليشيات الحوثى وصالح تستنجد بمرتزقة أفارقة للدفاع عن صنعاء

>كشف نائب رئيس الأركان اليمنى اللواء ناصر الطاهرى اليوم الأحد عن استنجاد ميلشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح بمقاتلين مرتزقة، أغلبهم من دول إفريقية، لمواجهة الانهيارات العسكرية فى جبهتى صنعاء وصعدة.

ونقلت قناة العربية الحدث الإخبارية عن الطاهرى قوله إن "استعانة الميلشيات بمرتزقة أجانب تأتى فى محاولة من الحوثيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع انهيار قواتهم فى جبهات عدة، خاصة جبهتى صعدة وصنعاء".

وقال الطاهرى إن المخلوع صالح وجه بانسحاب قوات من الحرس الجمهورى من البيضاء وإب وذمار، والعودة للدفاع عن صنعاء مع احتدام المعارك.