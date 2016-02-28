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الداخلية: استشهاد 4 رجال شرطة ومواطنين وإصابة 3 آخرين بالقليوبية

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الداخلية: استشهاد 4 رجال شرطة ومواطنين وإصابة 3 آخرين بالقليوبية الداخلية: استشهاد 4 رجال شرطة ومواطنين وإصابة 3 آخرين بالقليوبية
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إستشهاد 4 من رجال الشرطة ومواطنين وإصابة آخرون عقب مهاجمة خارجين عن القانون بعزبة عويس بالخانكة فى محافظة القليوبية، بعد تبادل إطلاق الرصاص مع المتهمين.

وأوضح المصدر أن الشهداء هم النقيب ايهاب ابراهيم جورجى، والشرطى محمد يحى ومفرح إبراهيم ورضوان رضوان، وإثنين من المواطنين وهما حسام رجب الشامى وأسامة محمد حنفى تصادف وجودهما بمكان الحادث.

وأصيب ضابط وإثنين من رجال الشرطة ومواطن، وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى، وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بالمنطقة.

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