غدًا.. الحكم على منسق “6 أبريل” في اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب

تصدر محكمة جنح المرج المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، غدًا الإثنين، حكمها على المتهم فيها عمرو علي، منسق حركة شباب 6 إبريل.

ووجهت النيابة لـ«علي»، في القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إداري المرج، اتهامات بالتظاهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والإرهاب، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، حيازة وإحراز منشورات.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل عمر علي، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التي قررت حبسه احتياطًا وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية.