أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غدًا.. الحكم على منسق “6 أبريل” في اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب

Google+ Print
غدًا.. الحكم على منسق “6 أبريل” في اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب غدًا.. الحكم على منسق “6 أبريل” في اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب

عمرو علي – أرشيفية

 

تصدر محكمة جنح المرج المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، غدًا الإثنين، حكمها على المتهم فيها عمرو علي، منسق حركة شباب 6 إبريل.

ووجهت النيابة لـ«علي»، في القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إداري المرج، اتهامات بالتظاهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والإرهاب، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، حيازة وإحراز منشورات.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل عمر علي، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التي قررت حبسه احتياطًا وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا