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نشرة “ONA” للفضائيات ا أكرم حسني يتبرأ من قناة «أبو حفيظة».. حازم إمام في «صاحبة السعادة»

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، الكابتن حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد
حازم إمام ضيف «صاحبة السعادة»

حازم إمام ضيف «صاحبة السعادة»

 

يبدأ، اليوم الأحد، الاعلامي أحمد يونس مذيع برنامج “كلام معلمين” على الراديو 9090 حملة جديدة “للتبرع بالدم” ضمن حملات الخير الذي يقودها يونس في برنامجه..للمزيد

أحمد يونس

أحمد يونس

 

أعلن الإعلامي أكرم حسني مقدم برنامج “أسعد الله مسائكم” على شاشة mbc ، عبر صفحته على فيس بوك اليوم الأحد، أنه يتبرأ من قناة أبو حفيظة والتي وصفها باستغلال اسمه والزج به،.للمزيد

قناة «أبو حفيظة»

قناة «أبو حفيظة»

 

قال المنتج الكبير محسن جابر، في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، إن لكل إنسان موهبة، وإن الله وهبه موهبة البحث والتنقية بين النجوم، موضحًا أن لديه نظرة خاصة تجاه الفنانين..للمزيد

محسن جابر

محسن جابر

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أونا

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