نشرة “ONA” للفضائيات ا أكرم حسني يتبرأ من قناة «أبو حفيظة».. حازم إمام في «صاحبة السعادة»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

يبدأ، اليوم الأحد، الاعلامي أحمد يونس مذيع برنامج “كلام معلمين” على الراديو 9090 حملة جديدة “للتبرع بالدم” ضمن حملات الخير الذي يقودها يونس في برنامجه..للمزيد

أعلن الإعلامي أكرم حسني مقدم برنامج “أسعد الله مسائكم” على شاشة mbc مصر، عبر صفحته على فيس بوك اليوم الأحد، أنه يتبرأ من قناة أبو حفيظة والتي وصفها باستغلال اسمه والزج به،.للمزيد

قال المنتج الكبير محسن جابر، في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، إن لكل إنسان موهبة، وإن الله وهبه موهبة البحث والتنقية بين النجوم، موضحًا أن لديه نظرة خاصة تجاه الفنانين..للمزيد