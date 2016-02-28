الزنجبيل والليمون والأناناس أفضل المشروبات للحد من التهابات المفاصل

كشف بحث أجرته معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، عن أن التهاب المفاصل ليس نوعًا واحدًا، وإن كان التهاب المفاصل الروماتيزمى هو الأكثر شيوعًا، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص لا يدركون إمكانية الحد من هذه الالتهابات بتناول بعض المشروبات الطبيعية.

وذكر البحث الذى نشر نتائجه مؤخرًا الموقع الأمريكى "juicing-for-health" أن قائمة المشروبات المضادة لآلام التهاب المفاصل والنقرس تشمل عصير الليمون الذى يحوى العديد من الفوائد للجسم منها أنه مضاد لالتهابات المفاصل ويساعد فى إزالة حمض البوليك من الجسم، الذى يعد ترسبه من الأسباب المؤدية لالتهابات المفاصل والآلام الروماتيزمية.

وأكد التقرير أن تناول كوب من عصير الليمون يوميًا قبل وجبة الإفطار، يساعد على اختفاء الألم الناتج عن التهابات المفاصل فى غضون أيام.

كما شملت قائمة المشروبات التى تساعد فى الحد من الالتهابات، عصير الأناناس، لاحتوائه على مادة البروميلين، القادرة على مواجهة الالتهابات بالإضافة إلى الزنجبيل الذى يحتوى على مضادات أكسدة تساعد فى تخفيف العديد من الالتهابات كالنقرس والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتيزمى، كما يساعد الزنجبيل على تخفيف التورم الناتج عن الالتهابات.

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