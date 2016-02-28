أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الزنجبيل والليمون والأناناس أفضل المشروبات للحد من التهابات المفاصل

Google+ Print
الزنجبيل والليمون والأناناس أفضل المشروبات للحد من التهابات المفاصل الزنجبيل والليمون والأناناس أفضل المشروبات للحد من التهابات المفاصل
كشف بحث أجرته معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، عن أن التهاب المفاصل ليس نوعًا واحدًا، وإن كان التهاب المفاصل الروماتيزمى هو الأكثر شيوعًا، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص لا يدركون إمكانية الحد من هذه الالتهابات بتناول بعض المشروبات الطبيعية.

وذكر البحث الذى نشر نتائجه مؤخرًا الموقع الأمريكى "juicing-for-health" أن قائمة المشروبات المضادة لآلام التهاب المفاصل والنقرس تشمل عصير الليمون الذى يحوى العديد من الفوائد للجسم منها أنه مضاد لالتهابات المفاصل ويساعد فى إزالة حمض البوليك من الجسم، الذى يعد ترسبه من الأسباب المؤدية لالتهابات المفاصل والآلام الروماتيزمية.

وأكد التقرير أن تناول كوب من عصير الليمون يوميًا قبل وجبة الإفطار، يساعد على اختفاء الألم الناتج عن التهابات المفاصل فى غضون أيام.

كما شملت قائمة المشروبات التى تساعد فى الحد من الالتهابات، عصير الأناناس، لاحتوائه على مادة البروميلين، القادرة على مواجهة الالتهابات بالإضافة إلى الزنجبيل الذى يحتوى على مضادات أكسدة تساعد فى تخفيف العديد من الالتهابات كالنقرس والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتيزمى، كما يساعد الزنجبيل على تخفيف التورم الناتج عن الالتهابات.


>نصائح للتخلص من آلام المفاصل أهمها المشى وركوب الدراجات

بشرى لمرضى التهاب المفاصل..علاج جديد من خلايا الجسم يحد من العمليات الجراحية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365