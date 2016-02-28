أفضل السبل للحفاظ على قلبك.. تناول الثوم والكثير من فيتامين C وD

كشف الموقع الأمريكى "gazette review" فى تقرير نشره مؤخرًا عن أفضل العناصر المهمة لصحة القلب، باعتباره من أهم أجهزة الجسم ويتأثر بالعديد من العوامل التى تتسبب فى ضعفه كسوء الاختيارات الغذائية.

وشملت قائمة الأطعمة المفيدة لصحة القلب كما أوردها التقرير الثوم حيث يحافظ على مستويات الدم الواصلة للقلب ويحد من كميات الكولسترول السيئ فى الدم، لاحتوائه على مادة الأليسين الفعالة وذات الفوائد القوية لسلامة القلب.

كما شملت القائمة الأطعمة الغنية بفيتامين "C"، الذى يعد من العناصر بالغة الأهمية فى الحفاظ على صحة الجلد والأسنان والعظام وتعزيز جهاز المناعة، بجانب إنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ويحافظ على مرونة الشرايين ويمنع تجلطات الدم، ويوجد فيتامين "C" فى الحمضيات والخضراوات الخضراء.

ويعد "فيتامين د"، من العناصر المهمة لصحة القلب أيضًا، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن نقصه يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لأن نقصه يؤدى إلى زيادة تراكم الكالسيوم ما يسبب انسداد بالشرايين، ويوجد فيتامين د فى الأسماك وصفار البيض واللبن وأشعة الشمس.

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