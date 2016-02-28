وزيرة التعاون الدولى من طوكيو: نتفاوض مع اليابان لزيادة المنح التعليمية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أنه يجرى التفاوض مع الجانب اليابانى بشأن زيادة المنح فى مجال التعليم الأساسى والتعليم العالى وتنمية مهارات الشباب وبناء الكوادر الشابة القادرة على القيادة، والاستفادة من نجاح التجربة اليابانية فى مجال التعليم بصفة عامة.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى فى طوكيو، أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية التى ربطتها منذ سنوات بعيدة باليابان وتبادل الخبرات خاصة فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الصندوق اليابانى لمساندة الدول النامية للتحول الى الطاقة الخضراء (الطاقة الشمسية والمتجددة والكهربائية)، لتمويل مشروعات تتعلق بالطاقة الشمسية لتكون مصر رائدة فى هذا القطاع فى أفريقيا، وهو ما يتم مع البنك الإفريقى للتنمية وغيرهما من الجهات المعنية فى إطار رئاسة مصر للجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة تغير المناخ.

وفيما يتعلق بمنتدى رجال الأعمال المصرى اليابانى، الأربعاء المقبل، قالت وزيرة التعاون الدولى، إنه سيتم عرض فرص الاستثمار المتوافرة فى مصر.

وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة مشروعات الطاقة ومشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية مع القطاع الخاص اليابانى.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم غدا، الاثنين، التوقيع على ثلاث اتفاقيات، منها اتفاق لتطوير مطار برج العرب واتفاقيتين فى مجال الطاقة وتحديث محطات الكهرباء، وذلك بحضور الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى.

وقالت "سحر نصر"، إن زيارة الرئيس السيسى لطوكيو ستعطى دفعة للتعاون مع اليابان فى الانتهاء من اقامة المتحف الكبير.

كما سيتم خلال الزيارة لقاء رؤساء عدد كبير من الشركات اليابانية قبل انعقاد منتدى الأعمال المصرى اليابانى، لمناقشة سبل تشجيع رجال الصناعة اليابانيين للاستثمار فى مصر، بما يسهم فى توفير فرص عمل وعملة صعبة ونقل للتكنولوجيا، على حد قولها.

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