مصدر أمنى: إطلاق النيران على سيارة شرطة بعد القبض على تاجر مخدرات بالخانكة

قال مصدر أمنى إن سيارة الشرطة التى أطلق عليها النيران من مجهولين كانت بها 7 من رجال الشرطة تقريبا بينهم ضابطان وكانوا عائدين من مأمورية بدائرة مركز الخانكة للقبض على مطلوبين وخارجين عن القانون.

وأضاف المصدر أن بجانب استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة و3 من المخبرين الذن كانوا ضمن الحملة، يوجد 3 مصابين على الأقل بينهم الأمين رضوان والمواطن أسامة حسن تصادف مروره اثناء الحادث، وجميعهم فى حالة حرجة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى السلام.

وتشير التحريات الاوليه ان المسلحون هم من المعروفين بدائرة المركز بتجارة المخدرات وعند علمهم بالقبض على قائدهم ويدعى الدكش قاموا بارتكاب الواقعه، تحرر محضر بالواقعه وجارى تحديد الجناة وضبطهم.

وكان اللواء سعيد شلبي مدير امن القليوبية تلقى اخطار بقيام مسلحين من تجار المخدرات بدائرة مركز الخانكة بالهجوم على سيارة شرطة اثناء عودتها للمركز بعد تنفيذ حمله للقبض على الخارجين على القانون، وقاموا عند بلده سرياقوس دائرة المركز الخانكة بإطلاق الاعيرة الناريه على قوات الشرطة.

- استشهاد ضابطين و3 مخبرين فى اشتباك مع خارجين عن القانون بالقليوبية