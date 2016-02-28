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إلغاء رحلة يول إلى القاهرة.. تأجيل وصوله إلى الأهلي

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إلغاء رحلة يول إلى القاهرة.. تأجيل وصوله إلى الأهلي إلغاء رحلة يول إلى القاهرة.. تأجيل وصوله إلى الأهلي

تم إلغاء رحلة وصول المدرب الهولندي مارتن يول إلى القاهرة بسبب أعطال في الطائرة ليتأجر وصول المدرب الجديد إلى الأهلي.

وكان من المقرر وصول مارتن يول خلال الساعات القليلة المقبلة قادما من هولندا إلا أن مشاكل في الطائرة أخرت إقلاع الطائرة لمدة 3 ساعات حسبما علم FilGoal.com.

قبل أن يتم إلغاء الرحلة بالكامل ليتأجل وصول المدرب إلى الأهلي.

ولم يتحدد حتى الآن موعد الرحلة الجديدة التي سترحل من مطار سخيبهول في هولندا قادمة إلى القاهرة وعلى متنها مارتن يول.

وأعلن الأهلي بصفة رسمية التعاقد مع مارتن يول ليخلف المدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي والذي جاء بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

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