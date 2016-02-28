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ضبط عاطل سبق اتهامه فى 9 قضايا بحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح نارى بقنا

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ضبط عاطل سبق اتهامه فى 9 قضايا بحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح نارى بقنا ضبط عاطل سبق اتهامه فى 9 قضايا بحوزته 6 كيلو بانجو وسلاح نارى بقنا
ألقت قوة أمنية بمركز شرطة الوقف بقنا، القبض على عاطل سبق اتهامه فى 9 قضايا، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، حيث تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "حسين.ا.م" 22 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 9 قضايا، إحراز سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة، آخرها القضية 1325 لسنة 2015 ادارى مركز الوقف بعد العثور بحوزته على سلاح نارى بندقية خرطوش و11 لفافة بانجو وزنت 6 كيلوجرامات.

تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات برئاسة المستشار الحسن فنجرى مدير نيابة مركز الوقف.


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