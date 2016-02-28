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ضبط عاطل انتحل صفة ضابط سياحة وابتز المنشأت السياحة والمقاهى

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ضبط عاطل انتحل صفة ضابط سياحة وابتز المنشأت السياحة والمقاهى ضبط عاطل انتحل صفة ضابط سياحة وابتز المنشأت السياحة والمقاهى
تمكنت شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين من ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة سياحة وقام باستغلال المنشأت السياحة وأصحبها وابتزازهم، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

بداية الواقعة عقب تلقى العميد أشرف يعقوب مدير إدارة شرطة سياحة جنوب سيناء إخطارا من العقيد إبراهيم الحديدى مفتش مباحث شرطة السياحة، بتلقى شرطة سياحة وآثار شرم الشيخ بلاغا من عامل فى احدى المقاهى السياحية بخليج نعمة يتضمن قيام شخص يدعى انه نقيب شرطة بالسياحة وطلب منه شاى وطعام وترك المكان دون أى حساب وهدده بالقاء القبض عليه حال تواجدة مرة اخرى فى المكان

وعلى الفور أعد العقيد خالد المليجى مدير مباحث شرطة سياحة جنوب سيناء فريق بحث وتحرى
>برئاسة المقدم وليد عابدين رئيس مباحث سياحة اثار شرم الشيخ وتوصلت التحريات أن المتهم عاطل وقام بالذهاب الى بعض المنشأت السياحة والمطاعم والمقاهى وشركات السياحة وقام بابتزازهم واستغلال منصبة المزيف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود عبد الحميد والمقدم محمد أبو زيد، والرائد كريم عيد والرائدان محمد طارق ومحمد حسين، رجال شرطة السياحة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على المستشار عمر شاهين رئيس نيابة شرم الشيخ امر بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.


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