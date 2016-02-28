صور| بعثة من البنك الدولي تتفقد مشروعات الصرف الصحي المنفذة بقرى سوهاج‎

قال المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بعثة البنك الدولي التي تضم يوجيتا اباديا ممسون رئيس البعثة وهبة يكن وجمال عبد العزيز وبشير جابر وأمل فلتس ووائل أحمد الشبراوي ومحمد قنديل ومحمد علاء وإيناس محمود، وذلك لمتابعة مشروعات البنك الدولي التي تنفذ فى سوهاج.

وأشار «إبراهيم»، إلى أنه تم عقد اجتماع موسع لاستعراض المشروعات التي يتم تنفيذها فى سوهاج خلال ثلاث مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى مشروعات الصرف الصحي بمركز جرجا في قرى كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان وبيت داوود، وتضم المرحلة الثانية مشروعات صرف صحي في قرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمركز سوهاج وقرى أم دومة والحلاقي بمركز طما وقرى السمطا والحلافي والغنيمية بمركز البلينا.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم البدء في مشروعات المرحلة الأولى في نجع كويز ونجع مقلد لتنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع على أن يتم الانتهاء من المشروعيين فى يوليو من العام الجاري، وعقب انتهاء الاجتماع تفقدت بعثة البنك الدولي مشروعات المرحلة الأولى بنجع كويز ونجع مقلد لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها.