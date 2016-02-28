إزالة 216 حالة إشغال في مدينة بني سويف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات، حيث تم إزالة 216 حالة اشغال متنوعة ما بين تعديات على الأرصفة، تاندات، إعلانات غير مرخصة، أكشاك.

شملت “الطريق الدائري، صلاح سالم، الأزهري، طريق الفيوم، عبدالسلام عارف، سعد زغلول، الرياضي، أحمد عرابي”، استخدمت خلالها سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لرفع المخلفات والإشغالات.

تأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط للشارع السويفي، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين.