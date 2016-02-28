أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«البغدادي» يأمر باعتقال زوجته وحاشيتها

Google+ Print
«البغدادي» يأمر باعتقال زوجته وحاشيتها «البغدادي» يأمر باعتقال زوجته وحاشيتها

أبو بكر البغدادي

يُطارد داعش بأمر من زعيمه أبو بكر البغدادي، زوجته الألمانية ديان كوغر، بعد اختفائها المفاجئ، وفق ما نقلت قناة السومرية العراقية، عن مصادر من محافظة نينوى، الأحد.

وأوضح المصدر، أن زوجة البغدادي اختفت أو هربت، مع اثنتين من حاشيتها، ما جعل البغدادي يكلف قوة خاصة بتعقب الهاربات وإحضارهن أو قتلهن.

وأوضح المصدر أن الهاربة التي تزوجها البغدادي، السنة الماضية، كانت بمثابة “رئيسة محكمة شؤون النساء، وتنظر في قضاياهن وتصدر الأحكام الشرعية”.

وأضاف المصدر أن “داعش كلف قوة خاصة بتعقب زوجة البغدادي، وتلقى تعليمات من زعيمه باعتقالها هي ومن معها، ولم يعرف مصيرها لغاية الآن”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا