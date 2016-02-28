«البغدادي» يأمر باعتقال زوجته وحاشيتها

يُطارد داعش بأمر من زعيمه أبو بكر البغدادي، زوجته الألمانية ديان كوغر، بعد اختفائها المفاجئ، وفق ما نقلت قناة السومرية العراقية، عن مصادر من محافظة نينوى، الأحد.

وأوضح المصدر، أن زوجة البغدادي اختفت أو هربت، مع اثنتين من حاشيتها، ما جعل البغدادي يكلف قوة خاصة بتعقب الهاربات وإحضارهن أو قتلهن.

وأوضح المصدر أن الهاربة التي تزوجها البغدادي، السنة الماضية، كانت بمثابة “رئيسة محكمة شؤون النساء، وتنظر في قضاياهن وتصدر الأحكام الشرعية”.

وأضاف المصدر أن “داعش كلف قوة خاصة بتعقب زوجة البغدادي، وتلقى تعليمات من زعيمه باعتقالها هي ومن معها، ولم يعرف مصيرها لغاية الآن”.