مستندات| نص التحقيقات بواقعة قتل رقيب شرطة لسائق «الدرب الأحمر»

ننشر نص التحقيقات في القضية رقم 1121 لسنة 2016 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 197 لسنة 2016 كلي جنوب القاهرة، والشهيرة إعلاميًا بأحداث الدرب الأحمر، والمتهم فيها رقيب شرطة بقتل سائق بعد خلاف نشب بينهما على الأجرة.

(نص أمر إحالة رقيب الشرطة المتهم للمحاكمة)

اتهمت النيابة العامة، مصطفى محمود عبدالحسيب محمد “محبوس”، 34 سنة، رقيب شرطة بالإدارة العامة للنقل والمواصلات، بأنه في يوم 18 فبراير 2016، بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، قتل السائق محمد سيد علي إسماعيل وشهرته “دربكة”، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد.

وذلك بأن أطلق عيارًا ناريًا صوب رأسه من سلاحه الأميري “مسدس فردي الطلقات”، قاصدًا من ذلك قتله، فأحد به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية “طلقة في الرأس أدت لتهتكه ونزيف حاد”، والتي أودت بحياته. وبناء عليه يكون المتهم قد إرتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة (234 /1) من قانون العقوبات.

“نص أقوال والد وشقيق سائق “الدرب الأحمر” وأقوال الشهود… وتهريب ضابط شرطة للمتهم من أيادي الأهالي”

تضمنت أوراق القضية، أوراق الشهود فيها، حيث أقر الشاهد الأول أحمد رفعت سليمان – 23 سنة – سائق، بأنه وفي أعقاب تواجده رفقة المجني عليه ببره يسيره، تناهى إلى سمعه ضجيج مشاجرة، وبالإلتفات لإستبيان الأمر أبصر المتهم مشهرًا سلاحًا ناريًا حوزته مطلقًا منه عيارًا ناريًا صوب رأس المجني عليه فأرداه قتيلًا.

فيما أقر الشاهد الثاني محمد سيد قطب – 50 سنة – مالك حانوت، بأنه حال تواجده عرضًا بمحيط الواقعة أبصر نشوب مشادة فيما بين المجني عليه والمتهم، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيارًا ناريًا صوب رأسه فأرداه قتيلًا. وهي ذات الشهادة التي أقر بها الشاهد الثالث سمير إمام عباس – 35 سنة – مالك حانوت.

وأقر الشاهد الرابع هيثم فتحي علي – 31 سنة – سائق، بقيامه بتنسيق تحميل حاجيات المتهم بمركبة المجني عليه لسابقة تعامله مع الأول، في ذلك الشأن، وفي أعقاب ذلك بحين من الوقت، ورد إليه إتصالًا هاتفيًا من المتهم يخبره خلاله بخلافه مع المجني عليه حول قيمة الأجرة طالبًا منه الحضور لإصطحابه بمركبته.

وأضاف الشاهد أنه بوصوله لمحل الواقعة أبصر المجني عليه مسجى أرضًا غارقًا في دمائه حال فرار المتهم من بطش الأهالي.

فيما أقر الشاهد الخامس محمد خميس عبدالقوي – 57 سنة – مالك مطعم، أنه وحال تواجده بمحيط الواقعة أبصر جمع من الأهالي بداخل حانوت المأكولات خاصته، وبإستبيانه للأمر أبصر المتهم داخله رفقة الشاهد التاسع فرح ناجي ونيس – 29 سنة – نقيب شرطة بوحدة بحث قسم شرطة الدرب الأحمر، حال قيام الأخير بمحاولة تخليصه من الأهالي، وبحوزته السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة.

وأقر الشاهد السادس علي سيد إسماعيل حسين – 61 سنة – عامل أحذية، بتلقيه إتصالًا من أحد الأهالي مفاده تواجد جثمان نجله بالمشفاه، بعد تلقيه طلقة نارية برأسه.

> وأضاف الشاهد – والد المجني عليه – أنه بالإنتقال لإستبيان الأمر، نمى إلى علمه حدوث مشادة فيما بين نجله المجني عليه والمتهم، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار ناري صوبه فأرداه قتيلًا.

فيما أقر الشاهد السابع سيد علي سيد إسماعيل حسين – 35 سنة – سائق، بتلقيه خبر وفاه شقيقه – المجني عليه – بذات الطريقة التي تلقاها بها والده، فإنتقل معه إلى المشاة لإستبيان الأمر، وعلم بمقتل شقيقه على يد المتهم، بإطلاق عيار ناري صوبه فأرداه قتيلًا.

“نص أقوال الطبيب الشرعي والصفة التشريحية وأقوال الضباط وتحريات الشرطة”.

تصمنت أوراق القضية أيضا نص أقوال الطبيب الشرعي والصفة التشريحية، وأقوال ضباط الشرطة بالقضية وتحريات المباحث، حيث أقر الشاهد الثامن في القضية، حازم حسام الدين حسني، – 31 سنة – طبيب بمصلحة الطب الشرعي، بإجراءه تشريح جثمان المجني عليه، والذي أثبت من الناحية الفنية بأن وفاته تعزى لإصابته النارية المفردة بالرأس من أعلى إلى أسفل، ومن اليسار إلى اليمين، ومن مسافة تكاد تلامس موضع الإصابة بصورة مباشرة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية بأن السلاح الناري المضبوط من عيار (9مم) وكامل وسليم وصالح للإستخدام، ويجوز من مثله إحداث إصابة المجني عليه.

ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للمتهم مع العينات الدموية المأخوذة من الحانوت محل ضبطه، الذي إقتادوه الأهالي إليه للتحفظ عليه.

وأقر الشاهد التاسع فرح ناجي ونيس – 29 سنة – نقيب شرطة بوحدة بحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بتلقيه بلاغ من الأهالي مفاده تواجد المتهم بالمطعم المملوك للشاهد الخامس محمد خميس عبدالقوي، في أعقاب إرتكاب المتهم للواقعة.

وأضاف الشاهد أنه بإنتقاله لفحص البلاغ تبين له صحته، حيث قام بضبط المتهم والسلاح الأميري عهدته، وبإشتراكه في إجراء التحريات حول الواقعة رفقة الشاهدين العاشر، والحادي عشر.

وأوضح أن التحريات أسفرت عن نشوب مشادة فيما بين المجني عليه والمتهم لخلاف حول قيمة الأجرة المستحقة للأول نظير تحميل بضائع الأخير بمركبته.

وأضاف أنه على إثر ذلك أشهر المتهم سلاحًا ناريًا حوزته وأطلق منه صوب رأس المجني عليه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك قتله، مما أودى بحياته في الحال.

وقد أقر كلا من الشاهد العاشر أيمن صلاح الدين يونس – 47 سنة – عقيد شرطة ومفتش مباحث فرقة وسط القاهرة، والشاهد الحادي عشر خالد سيف الإسلام شاهين – 38 سنة – رائد شرطة ورئس بحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بمشاركتهما في التحريات، والتي جاءت بذات مضمون الشاهد التاسع السابق ذكرها.