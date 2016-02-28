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تظاهر العاملين بالمصرية للأخشاب فى طنطا بعد قرار تسريحهم

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تظاهر العاملين بالمصرية للأخشاب فى طنطا بعد قرار تسريحهم تظاهر العاملين بالمصرية للأخشاب فى طنطا بعد قرار تسريحهم
تظاهر اليوم الأحد، العشرات من العاملين، بالشركة المصرية للأخشاب المصنعة، الكائنة على طريق طنطا - زفتى بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا، داخل مقر الشركة، احتجاجا على قرار صاحب العمل بتسريحهم وضياع حقوقهم المادية.

وأكد العاملون أنهم فوجئوا بقيام صاحب الشركة بإغلاق أبواب الأقسام وجميع العنابر ، بحجة غلق المصنع ، وصرف نصف راتب الشهر الجارى فقط ، وتسريح العاملين، وتجمهر العاملون بفناء المصنع ، ورفضوا الانصراف ، واتصلوا بالنجدة ، ومباحث مركز طنطا، وحرروا محضر إدارى رقم 2874 إدارى مركز طنطا ، كما تم الاتصال بالقوة العاملة التى قررت تشكيل لجنة عاجلة للذهاب إلى العاملين في المصنع والاستماع لمطالبهم.

وأكد العاملون أنهم فئات متنوعة بين مهندسين وفنيين وعمال وإداريين وأمن ، ولهم سنين عمل يصل بعضها إلى 20 سنة خدمة في الشركة ، وتتراوح سنوات الخدمة ما بين 5 ، و20 سنة ، وفوجئوا جميعا بقرار مدير الشركة ، كما أنه تهرب من الرد عليهم حينما طالبوه بتعويضات مالية مناسبة.

وحدد العاملون مطالبهم من القوى العاملة ، والنيابة العامة ، بالتحقيق في الأمر ، وضرورة العودة للعمل في المصنع الذى ضاعت فيه سنين عمرهم ، أو صرف تعويضات مالية مناسبة وتطبيق قانون العمل المصرى.


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