تظاهر العاملين بالمصرية للأخشاب فى طنطا بعد قرار تسريحهم

وأكد العاملون أنهم فوجئوا بقيام صاحب الشركة بإغلاق أبواب الأقسام وجميع العنابر ، بحجة غلق المصنع ، وصرف نصف راتب الشهر الجارى فقط ، وتسريح العاملين، وتجمهر العاملون بفناء المصنع ، ورفضوا الانصراف ، واتصلوا بالنجدة ، ومباحث مركز طنطا، وحرروا محضر إدارى رقم 2874 إدارى مركز طنطا ، كما تم الاتصال بالقوة العاملة التى قررت تشكيل لجنة عاجلة للذهاب إلى العاملين في المصنع والاستماع لمطالبهم.
وأكد العاملون أنهم فئات متنوعة بين مهندسين وفنيين وعمال وإداريين وأمن ، ولهم سنين عمل يصل بعضها إلى 20 سنة خدمة في الشركة ، وتتراوح سنوات الخدمة ما بين 5 ، و20 سنة ، وفوجئوا جميعا بقرار مدير الشركة ، كما أنه تهرب من الرد عليهم حينما طالبوه بتعويضات مالية مناسبة.
وحدد العاملون مطالبهم من القوى العاملة ، والنيابة العامة ، بالتحقيق في الأمر ، وضرورة العودة للعمل في المصنع الذى ضاعت فيه سنين عمرهم ، أو صرف تعويضات مالية مناسبة وتطبيق قانون العمل المصرى.
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