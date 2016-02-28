ندوة بنادى المحليات بسوهاج حول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وأوضحت نجاة موسى أنه خلال الفترة 2015- 2016 فى إطار برنامج تمكين المرأة اقتصاديا تم تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية بقرية نيده فى الاكسسوار والخياطة وتربية الطيور والحيوانات .
وأضافت موسى أنه فى إطار برنامج الحد من التسرب من التعليم تم تدريب المدرسين وأولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم فى 10 مدارس بمركز أخميم مشيرة إلى أنه فى إطار برنامج محو الأمية تم تدريب 30 ميسرة وفتح 30 فصلا محو أمية بمكز المنشأة، هذا بالإضافة لتفعيل دور لجان حماية الطفل بالمراكز والقرى تحت رئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.
وأشار عبد الرحيم عثمان ممثل الصندوق الاجتماعى عن المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى ودورها فى التمكين الاقتصادى للمرأة خاصة المرأة المعيلة.
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