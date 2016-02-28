ندوة بنادى المحليات بسوهاج حول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

عقد نادى المحليات بسوهاج اليوم الأحد ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك على هامش فعاليات معرض "صنع فى سوهاج" تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والمهندس أحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية، تم عقد ندوة حول "المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، حاضرت فيها نجاة موسى مدير الأمومة والطفولة بالديوان العام بالمحافظة وعلى أحمد مدير إدارة التنمية بالديوان العام بالمحافظة وعبد الرحيم عثمان ممثل الصندوق الاجتماعى ومحمد الدقيشى رئيس مؤسسة الفراعنة للنسيج اليدوى بسوهاج.

وأوضحت نجاة موسى أنه خلال الفترة 2015- 2016 فى إطار برنامج تمكين المرأة اقتصاديا تم تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية بقرية نيده فى الاكسسوار والخياطة وتربية الطيور والحيوانات .

وأضافت موسى أنه فى إطار برنامج الحد من التسرب من التعليم تم تدريب المدرسين وأولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم فى 10 مدارس بمركز أخميم مشيرة إلى أنه فى إطار برنامج محو الأمية تم تدريب 30 ميسرة وفتح 30 فصلا محو أمية بمكز المنشأة، هذا بالإضافة لتفعيل دور لجان حماية الطفل بالمراكز والقرى تحت رئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

وأشار عبد الرحيم عثمان ممثل الصندوق الاجتماعى عن المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى ودورها فى التمكين الاقتصادى للمرأة خاصة المرأة المعيلة.

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