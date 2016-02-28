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القبض على فنانة شهيرة بتهمة إدارة شقق دعارة

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القبض على فنانة شهيرة بتهمة إدارة شقق دعارة القبض على فنانة شهيرة بتهمة إدارة شقق دعارة

أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على الفنانة الشهيرة «غ . إ» لقيامها بإدارة شقتي دعارة بالمعادي.

وتبين من التحريات صحة المعلومات، بالرغم من إنكار الفتيات ما عدا ذات الـ17 عام،  وأصدرت النيابة أمر ضبط واحضار للمتهمة، وتمكنت القوة من مداهمة الشقتين وضبط 5 فتيات بالشقة الأولى، و 7 فتيات بالثانية.

وكشفت أوراق القضية 523 جنح دار السلام، المتهم فيها ربة منزل تدعى «بطة» بإدارة شقة مستأجرة رقم 9 بالطابق السادس عشر، برج رقم (أ ب) أبراج المعادي استار بنظام المفروش، بأن فنانة شهيرة تدير تلك الشقق للدعارة، وأنها تقوم باستقطاب عرب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

 

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