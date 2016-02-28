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زيزو: متعب يعيش مرحلة ' حسام حسن 98 '

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زيزو: متعب يعيش مرحلة ' حسام حسن 98 ' زيزو: متعب يعيش مرحلة ' حسام حسن 98 '

أشاد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي بعماد متعب مهاجم الفريق رغم عدم مشاركته أساسيا في المباريات الأخيرة.

وتحدث زيزو عبر قناة (الحياة 2) "القدرات البدنية لمتعب تراجعت كثيرا عن بدايته مع الفريق، ولكن لديه سلاحا مهما".

وأوضح: "خبرة متعب تجعل مشاركته في 15 دقيقة تساوي اشتراك لاعب آخر في المباراة بالكامل".

وقال: "في 1998، طالب الكثيرون حسام حسن بالاعتزال، ولكنه سجل أجمل أهدافه بعد هذا التاريخ".

وغاب متعب عن المباريات الأربعة الأخيرة في الدوري مما دفع تقارير صحفية عديدة للتكهن بإمكانية اعتزاله هذا الموسم، وهو ما نفاه مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ في عدة مناسبات.

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