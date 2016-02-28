محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان فى حفل إطلاق اسم الشهيد أحمد الرفاعى على مدرسة

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والعقيد أحمد يحيى المستشار العسكرى بالمحافظة وقيادات المديرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأسرة الشهيد المقدم أحمد الرفاعى بقطاع الأمن الوطنى فى الاحتفال الذى أقيم بمدرسة صناديد الثانوية المشتركة بمركز طنطا بعد اطلاق اسم الشهيد عليها كما شارك فى الاحتفال ابناء القرية وبدأ الحفل بتشغيل النشيد الوطنى والوقوف دقيقه حداد على ارواح شهداء الجيش والشرطة.

يذكر أن الشهيد أحمد الرفاعى الضابط بقطاع الأمن الوطنى قد توفى متأثرا بإصابته فى انفجار أثناء استهداف شقه بها عناصر إرهابيه بالهرم.

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالغربية