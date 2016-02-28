بعثة من البنك الدولى تتفقد مشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى سوهاج

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بعثة البنك الدولى، التى تضم يوجيتا أباديا ممسون رئيس البعثة، وهبة يكن وجمال عبد العزيز وبشير جابر وأمل فلتس ووائل أحمد الشبراوى ومحمد قنديل ومحمد علاء وإيناس محمود، وذلك لمتابعة مشروعات البنك الدولى التى تنفذ فى سوهاج.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع لاستعراض المشروعات التى تنفذ فى سوهاج، حيث تضم المرحلة الأولى مشروعات الصرف الصحى بمركز جرجا فى قرى كويز ومقلد والمحاسنة والقرعان وبيت داود، وتضم المرحلة الثانية مشروعات صرف صحى فى قرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمركز سوهاج وقرى أم دومة والحلاقى بمركز طما وقرى السمطا والحلافى والغنيمية بمركز البلينا.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه تم البدء فى مشروعات المرحلة الأولى فى نجع كويز ونجع مقلد لتنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع، على أن يتم الانتهاء من المشروعين فى يوليو من العام الجارى، وعقب انتهاء الاجتماع تفقدت بعثة البنك الدولى مشروعات المرحلة الأولى بنجع كويز ونجع مقلد؛ لمتابعة أعمال المشروعات الجارى تنفيذها.

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