بالفيديو.. تسريب صوتى يفضح مؤامرة عزمى بشارة وقناة “العربى الجديد”ضد مصر

أظهر تسريب صوتى منسوب لمستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلى السابق، عزمى بشارة توجيهاته والسياسة التى ستعمل بها قناة العربى الجديد وذلك فى اجتماع لمسؤولى القناة فى قطر، ويشرح آلية العمل داخل تليفزيون العربى الجديد والسياسة التى ستتبعها القناة خلال متابعتها للأحداث الجارية فى الوطن العربى ولاسيما ما يجرى فى مصر وسوريا.

ويطرح عزمى بشارة خلال الاجتماع آلية العمل التى سيتم اتباعها داخل تليفزيون العربى الجديد، حيث دعى لعدم طرح وجهة النظر الأخرى خلال تناول الأحداث الجارية فى مصر وسوريا دعوته لتهميش المؤيدين لوجهة نظر ثورة 30 يونيو وعدم استضافتهم لشرح وجهة نظر الدولة المصرية فى العديد من القضايا، داعيا المجتمعين للعمل على طرح مبادرات لاستقطاب شباب التنسيقيات السورية للعمل مع تليفزيون العربى الجديد مثلما فعلت قناة الجزيرة.

وزعم بشارة خلال التسريب الصوتى أن تنظيم داعش الإرهابى يؤيده الملايين على مستوى العالم ،داعيا لعدم استضافة أى شخصية تعبر عن وجهة نظر الدولة المصرية وعدم السماح لمؤيدى ثورة 30 يونيو بالظهور القناة، واصفا من يظهرون على قناة الجزيرة القطرية سعيا للحصول على الأموال بـ”الشبيحة” الذى يظهرون للحصول على مبالغ مالية بالدوحة.