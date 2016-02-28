مجلس النواب يقرر تأجيل مناقشة مادة تشكيل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية

قرر مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل مناقشة المادة (85) من مشروع قانون اللائحة والمنظمة لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وذلك نظراً لارتباطها الوثيق بمادة اللجان النوعية والتى تم تأجيل مناقشتها أيضا.

وتنص المادة 85 على "تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الأفريقية، و8 من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، و7 أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسئولا عنها أمام رئيس الشعبة".

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