“أوراسكوم” تكلف “بلتون” لاتمام صفقة شراء شركة ”سي أي كابيتال”

أعلنت، اليوم، شركة أوراسكوم للاتصالات وشركة بلتون عن توصلهما إلى اتفاق مع البنك التجاري الدولي على كافة الشروط والأحكام الخاصة بصفقة الاستحواذ على 100% من حصة البنك التجاري الدولي في شركة سي أي كابيتال القابضة.

وقامت شركة بلتون، اليوم، بالتوقيع مع البنك التجاري الدولي على اتفاقية شراء حصة البنك، وسيمضي الطرفان قدماً في اتخاذ كافة الخطوات لإتمام الصفقة السابق ذكرها، والتي من المستهدف الانتهاء منها قبل نهاية الربع الأول من عام 2016 وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، والانتهاء من إجراءات تمويل هذه الصفقة.

وعلق المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاتصالات على إتمام الاتفاق قائلاً: “هذه خطوة كبيرة للتأكيد علي جاذبية الاستثمار في مصر وخاصةً قطاع السوق المالي المصري، وهي مرحلة أولي لتكوين كيان مصري مالي إقليمي ودولي.”

ويذكر أنه تم الإشارة إلي قرار شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م. (“أوراسكوم للاتصالات “) بتفويض شركة بلتون المالية القابضة (“شركة بلتون”)، إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات لتكون الطرف المشتري في صفقة الاستحواذ على 100% من حصة البنك التجاري الدولي في شركة سي أي كابيتال القابضة.