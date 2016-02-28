النني يسجل مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي

سجل محمد النني مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي بعدما حل بديلا لفرانسيس كوكلين أمام مانشستر يونايتد.

أرسنال يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

شوط أول رائع ومثير انتهى بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عزز يونايتد النتيجة بهدف ثالث قبل أن يقلص ميسوت أوزيل النتيجة في الدقيقة 69.

ليدفع بعدها مباشرة آرسين فينجر بلاعب الوسط الدولي المصري محمد النني ليكتب أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي.

وشارك النني في مباراتين لأرسنال في كأس إنجلترا أمام بيرنلي وأمام هال سيتي.