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بالفيديو – إنذار سريع وتمريرات سليمة في الظهور الأول للنني في الدوري الإنجليزي

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بالفيديو – إنذار سريع وتمريرات سليمة في الظهور الأول للنني في الدوري الإنجليزي بالفيديو – إنذار سريع وتمريرات سليمة في الظهور الأول للنني في الدوري الإنجليزي

شارك المصري محمد النني في 20 دقيقة خلال خسارة أرسنال 3-2 من مانشستر يونايتد في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ونزل النني بديلا لفرانسيس كوكلين في الدقيقة 70 وشارك حتى نهاية اللقاء، ليسجل مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وحصل النني على إنذار سريع فور مشاركته بعد تدخل عنيف على ممفيس ديباي.

كما تسبب في خطأ آخر قرب مناطق أرسنال.

إلا أن تمريرات المصري جاءت سليمة حيث لم يخطئ في تمرير أي كرة.

وبهذه النتيجة، تقدم يونايتد للمركز الخامس بـ44 نقطة فيما توقف أرسنال في المركز الثالث بـ51 نقطة ويبتعد بخمس نقاط عن ليستر سيتي بخمس نقاط.

وابتعد أرسنال أيضا عن توتنام وصيف الدوري بثلاث نقاط حيث فاز الفريق اللندني على سوانزي 2-1 في نفس توقيت مباراة أرسنال.

وتقدم ألبرتو بالوستشي لسوانزي في الدقيقة 19، إلا أن ناصر الشاذلي وداني روز سجلا في الدقيقتين 70 و77 ليمنحا الديوك النصر على ملعب وايت هارت لين.

شاهد ملخص لمسات النني أمام يونايتد

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فيديو اليوم السابع

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