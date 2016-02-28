الجيش الليبى: تقدمنا باتجاه معسكر قنفودة ببنغازى

>قال مسئول الإعلام بالكتيبة «309 مشاة» الليبية المنذر الخرطوش، اليوم الأحد،إن الكتيبة تقدمت باتجاه معسكر قنفودة المعروف بـ«معسكر درع ليبيا 1» التابع لما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازى»، بالمحور الغربى بمدينة بنغازى .

وأضاف الخرطوش فى تصريح صحفى اليوم، أن الكتيبة «تسير بخطى ثابتة فى المحور الغربى رفقة أبناء المؤسسة العسكرية من كل مناطق ليبيا» ، مشيرًا إلى تمشيط منطقة «ميناء المريسة والحليس وبوفاخرة بالكامل من الجماعات الإرهابية المسلحة، وخلوها من الألغام الأرضية وتفكيك البعض من قبل فرق الهندسة العسكرية.

وأوضح الخرطوش أن الكتيبة فقد اليوم أحد جنودها النظاميين، وهو جمال سعيد عبدالرحمن المنفى، من مدينة طبرق، وأصيب آخران بإصابات خفيفة فى محيط منطقة الحظيرة الجمركية المتاخم لمعسكر الدرع رقم 1.».

وأضاف أن الكتيبة «21 حرس حدود» بقيادة الملازم أول عمر أبسيط الزوى انضمت للكتيبة «309 مشاة» بالمحور الغربي، لافتًا إلى أن كتيبته ستزداد قوة لما تمتلكه الكتيبة 21 حرس حدود من قوة كبيرة من المدرعات وعربات جراد وقوة بشرية.

ولفت مسئول الإعلام بالكتيبة 309 مشاة إلى أن المحور الغربى يعد أهم محاور القتال فى مدينة بنغازى، مبينًا أن السيطرة على ميناء المريسة ستحرم التنظيم الإرهابى من الإمدادات التى تأتى عبر المنفذ البحرى.