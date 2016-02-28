أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استشهاد ضابطين و3 مخبرين فى اشتباك مع خارجين عن القانون بالقليوبية

Google+ Print
استشهاد ضابطين و3 مخبرين فى اشتباك مع خارجين عن القانون بالقليوبية استشهاد ضابطين و3 مخبرين فى اشتباك مع خارجين عن القانون بالقليوبية
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، منذ قليل، استشهاد النقيبين إيهاب إبراهيم ومحمد عزمى معاونى مباحث مركز شرطة الخانكة و3 مخبرين من قوة مباحث المركز، أثناء توجههم لمأمورية لضبط بعض الخارجين عن القانون، حيث أطلق مجهولون الرصاص على سيارة الشرطة التى كانوا يستقلونها بمنطقة سرياقوس.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة وانتقلت قيادات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لموقع الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

استشهاد (1)

استشهاد (2)

استشهاد (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365