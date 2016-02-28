استشهاد ضابطين و3 مخبرين فى اشتباك مع خارجين عن القانون بالقليوبية

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، منذ قليل، استشهاد النقيبين إيهاب إبراهيم ومحمد عزمى معاونى مباحث مركز شرطة الخانكة و3 مخبرين من قوة مباحث المركز، أثناء توجههم لمأمورية لضبط بعض الخارجين عن القانون، حيث أطلق مجهولون الرصاص على سيارة الشرطة التى كانوا يستقلونها بمنطقة سرياقوس.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة وانتقلت قيادات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لموقع الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.



>