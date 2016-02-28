أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البرلمان يوافق على المواد (63) و(64) و(65) و(66) و (67) من لائحته الداخلية

Google+ Print
البرلمان يوافق على المواد (63) و(64) و(65) و(66) و (67) من لائحته الداخلية البرلمان يوافق على المواد (63) و(64) و(65) و(66) و (67) من لائحته الداخلية
وافق مجلس النواب، فى جلسته المنعقدة مساء اليوم الأحد على المواد (63) و(64) و(65) و(66) و(67) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة (63) على "تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس. وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشان اللجان فى هذه اللائحة".

أما المادة 64ـ فتنص على "يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس".

والمادة 65 "على كل لجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التى إحالته إليها طبقا لإحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة اثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها أن تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس إذا رأى محلا لذلك أن يعهد اليها بحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه".

والمادة 66 "يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال اليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الأراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الأراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة".

والمادة 67، "يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، أحد أعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها".

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (1)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (2)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (3)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (4)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (5)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (6)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (7)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (8)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (9)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (10)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (11)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (12)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (13)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (14)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (15)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (16)

على عبد العال مصر اليوم اخبار مجلس النواب مجلس النواب اخبار السياسة (17)


>- على عبد العال يرفع جلسة البرلمان ويقول للنواب: "وعد شرف ترجعوا تانى"

- أعضاء البرلمان يغادرون القاعة الرئيسية خلال التصويت على لائحة النواب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"