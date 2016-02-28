زيزو: قد أستمر مدربا للأهلي حتى مواجهة المقاصة

ألمح عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي إلى إمكانية استمراره مدير فنيا للفريق مباراة إضافية.

وأشار زيزو مدير قطاع الكرة بالأهلي إلى أنه سيعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال ساعات للاتفاق على موعد تسليم المهمة للهولندي مارتن يول.

وأضاف عبر قناة الحياة: "سنعقد اجتماع آخر مع مارتن يول عقب المؤتمر الصحفي غدا الاثنين، لإبلاغه بكل تفاصيل الخاصة بالفريق".

وأوضح "مارتن يول سينضم لمعسكر الأهلي بالإسكندرية، بينما سأتولى مهمة الفريق في لقاء بتروجت، وإذا لم يجد المدرب الهولندي نفسه مستعدا، سأستمر حتى مباراة المقاصة".

وأكد زيزو في ختام تصريحاته أنه لم يقدم أي توصيات فنية بشأن الاستغناء عن أي لاعب، تحسبا لاختلاف وجهات النظر حول القدرات الفنية للاعبين.

وعلم FilGoal.com أن يول لن يقود الفريق الأحمر قبل نهاية فترة توقف الدوري لمباراتي نيجيريا. (طالع التفاصيل)

وسيحضر يول مباراة الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري والمقرر لها يوم 2 مارس من المدرجات، والأغلب سيشاهد مباراة مصر للمقاصة التالية والمقرر لها يوم 5 مارس من المدرجات أيضا.

بعد المقاصة، من المفترض أن يلعب الأهلي أمام إنبي ولكن اتحاد الكرة لم يحدد موعدا للمباراة ليسمح لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء قائمة مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ثم سيلعب الأهلي أول مبارياته في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس، وسيكون من المستبعد أيضا أن يبدأ يول مشواره مع الأهلي في هذه المباراة.

وتأخر إقلاع الطائرة التي تقل يول للقاهرة لمدة 3 ساعات حيث تقلع في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة من مطار سخيبهول في هولندا.

وكان الأهلي قد حجز صالة كبار الزوار في مطار القاهرة لاستقبال يول. تعرف على التفاصيل بالضغط هنا..

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