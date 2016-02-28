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سقوط عاطل بحوزته 160 طربة حشيش و300 قرص مخدر بكفر الزيات

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سقوط عاطل بحوزته 160 طربة حشيش و300 قرص مخدر بكفر الزيات سقوط عاطل بحوزته 160 طربة حشيش و300 قرص مخدر بكفر الزيات
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظه الغربية، من ضبط عاطل مقيم قرية كفور بلشاى، دائرة المركز وبحوزته 160 طربة حشيش و300 قرص ترامادول بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بقيام المتهم عارف زروق عوض ضيف الله 46 سنة عاطل ومقيم كفور بلشاى دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة، واعتزام المتهم ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائه، وبعرض المعلومات على اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير إداره البحث الجنائى، قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم تحت إشراف العميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب محمود مكين والملازم أول محمد العسال معاونا مباحث المركز، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 160 طربة حشيش و300 قرص ترامادول ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المتهم والمضبوطات (1)

المتهم والمضبوطات (2)


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