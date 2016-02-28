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3 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق شقة سكنية فى المهندسين دون إصابات

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3 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق شقة سكنية فى المهندسين دون إصابات 3 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق شقة سكنية فى المهندسين دون إصابات
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، على حريق نشب فى شقة سكنية بشارع سوريا بمنطقة المهندسين، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بشارع سوريا، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

تمت محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وفرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، والتمكن من إخماد الحريق.


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