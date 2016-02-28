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جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل 4 إخوان متهمين بالتحريض على العنف

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جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل 4 إخوان متهمين بالتحريض على العنف جنح مستأنف سوهاج تخلى سبيل 4 إخوان متهمين بالتحريض على العنف
قررت محكمة جنح مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 4 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بضمان محل إقامتهم، فيما جددت حبس المتهم " هانى.ع " من جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.


>- تجديد حبس 8 من الإخوان بسوهاج 15 يوما بتهمة التحريض على العنف

- تجديد حبس إخوانى 45 يوماً لاتهامه بالتحريض على العنف فى سوهاج

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