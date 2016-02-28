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تحرير 24 محضر مخالفات تموينية فى شرق الإسكندرية

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تحرير 24 محضر مخالفات تموينية فى شرق الإسكندرية تحرير 24 محضر مخالفات تموينية فى شرق الإسكندرية
شنت مديرية بالإسكندرية حملات تموينية مكبرة، تحت إشراف مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة، وأميل عجبان وكيل المديرية، ومحسن عبد السلام مدير رقابة المديرية، وحررت إدارة تموين شرق 24 محضر مخالفات تموينية مختلفة؛ ما بين توقف عن ممارسة النشاط بمستودع بوتاجاز، وتوقف عن مزاولة النشاط مخزن جملة، بيع بأزيد من السعر بمخبز بلدى، بيع سجائر بأزيد من السعر، وإنشاء ثلاجة بدون ترخيص، عدم إعلان الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، وإنشاء وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

من جهة أخرى، تم ضبط مخبز بإدارة تموين العجمى امتنع عن صرف خبز بلدى بالبطاقة الورقية، كما تم محاضر إدارة بدون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، كما تم المرور على مخازن الجملة ومتابعة الصرف للتجار، والإشراف على توزيع سيارة بوتاجاز بمنطقة الظاهرية بحمولة 196 أسطوانة.


>- تحرير 50 قضية تموينية بينها 111 كيلو جرام لحوم غير صالحة بأسيوط

- "تموين الإسماعيلية" تحرر 333 محضرا ومخالفة تموينية خلال شهر يناير

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مصر 365

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